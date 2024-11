Prefeita no Alto Vale recebe alta após dois meses internada; ela teve perna amputada devido a complicações de trombose

Na manhã deste sábado, 23, a prefeita de Trombudo Central, Geovana Gessner, recebeu alta médica no Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, onde esteve internada desde o dia 20 de setembro para tratar um quadro de trombose.



Geovana já vinha enfrentando a doença quando, com o agravamento, precisou passar por uma amputação da perna esquerda. Durante a internação, enfrentou momentos críticos, incluindo duas passagens pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI), antes de apresentar melhora e retornar ao quarto.

De acordo com a Prefeitura de Trombudo Central, após 64 dias de internação, ela foi liberada para continuar a recuperação em casa, com acompanhamento médico e visitas regulares ao hospital para a troca de curativos e monitoramento.

Na saída do hospital, Geovana Gessner agradeceu à equipe médica, aos profissionais de saúde e à população pelas orações e mensagens de apoio. “Foram dias muito difíceis, mas sempre senti o carinho das pessoas e a força das orações. Agradeço imensamente a Deus, aos médicos e a todos que me apoiaram nessa caminhada.”

Prefeita recebida em Trombudo Central

Na tarde deste sábado, a prefeita foi recebida de forma calorosa pela população de Trombudo Central. A concentração aconteceu nas imediações do Posto Dalprá, próximo ao portal de entrada do município, onde centenas de pessoas aguardavam com balões brancos em uma demonstração de apoio e solidariedade.

Visivelmente emocionada, Geovana foi surpreendida pela recepção e agradeceu pelo carinho da comunidade. “Não tenho palavras para expressar o quanto esse gesto significa para mim. Sentir o apoio de cada um de vocês me dá ainda mais força para seguir em frente”, disse.

