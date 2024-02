Os moradores de Brusque ou de qualquer outra cidade do Vale do Itajaí, que estão planejando atividades ao ar livre de média ou longa duração durante o fim de semana, devem ficar atentos à previsão do tempo.

Isso porque as condições previstas, tanto para sábado quanto ao domingo, não afastam o risco de chuva, o que pode interferir nos planos.

Para esta sexta-feira, no entanto, a expectativa aponta uma situação mais favorável, embora haja previsão de uma maior cobertura de nuvens, limitando a presença mais prolongada do sol, devido à umidade vinda do mar.

O meteorologista Piter Scheuer falou à nossa coluna e traz mais detalhes sobre a síntese então apresentada acima. Confira o boletim a seguir emitido pelo profissional.

O tempo nesta sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim com as informações climáticas previstas para esta sexta-feira em Brusque e nas demais cidades do vale do Itajaí. Antecipamos um risco muito baixo de chuva para a região.

No entanto, não podemos descartar essa possibilidade totalmente, pois a umidade vinda do mar tende a trazer nuvens à faixa leste de Santa Catarina, limitando aberturas mais prolongadas de sol.

Diante disso, esse sistema pode, eventualmente, causar alguma garoa ou chuvisco isolado e pontual.

Quanto às temperaturas, não há aquecimento representativo previsto, com as máximas devendo ficar abaixo dos 30°C, oscilando entre 26 e 28 ou 29°C.

O tempo no fim de semana

Avançando agora com as projeções válidas para o fim de semana, gostaríamos de chamar a atenção dos moradores de Brusque e todo o Vale do Itajaí, que planejam atividades ao ar livre de média a longa duração, para que fiquem atentos à previsão do tempo.

Isso se deve ao fato dos simuladores indicarem uma atmosfera bastante variável.

No sábado, embora o sol apareça, há o risco de chuva em qualquer momento do dia.

Para o domingo, a situação climática permanece praticamente inalterada, com períodos de tempo seco intercalados por instabilidades com chuva, sem um horário específico de previsão.

Portanto, para aqueles cujos planos dependem de tempo seco integral, é aconselhável prestar atenção especial para não serem pegos de surpresa.

O fim de semana e as temperaturas

No que diz respeito aos termômetros, antecipamos que não há expectativa de aquecimento significativo, tanto no sábado quanto no domingo.

Os picos de temperatura do fim de semana podem chegar ou se aproximar dos 30°C, mas sem ultrapassar muito essa marca.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

A partir deste ponto, as informações direcionam-se então para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração evidencia também alguns registros de garoa em pontos isolados até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

Fotos dos leitores

Encerramos a pauta de hoje com o registro visual das paisagens então enviadas pelos nossos leitores.

As imagens apresentadas ilustram o início da manhã desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

