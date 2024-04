Fórum Sindical de Brusque apresenta recorde de atendimentos na área da saúde para trabalhadores sindicalizados em 2023

O Fórum Sindical de Brusque e Região realizou na tarde desta segunda-feira, 8, na sede da Sintrivest uma reunião para destacar os mais de 290 mil atendimentos feitos pela entidade na área da saúde para os trabalhadores sindicalistas em 2023.

Dos números apresentados, mais de 200 mil foram em consultas médicas em diversas especialidades, 78 mil atendimentos odontológicos e 9 mil serviços de terapia e tratamentos. O restante são exames laboratoriais e de imagem.

Para o coordenador Izaias Otaviano, o serviço ofertado pelos sindicatos ajuda a desafogar as filas no SUS, oferecendo para os trabalhadores atendimentos em clínicas que são parceiras do Fórum Sindical.

“A gente sabe o problema que Brusque e o país estão enfrentando na área da saúde e mais atualmente a dengue e acreditamos que estamos ajudando o poder público desafogando as filas do SUS, trazendo os nossos sindicalistas para clínicas parceiras dos sindicatos”, disse.

Marli Leandro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Sintrivest), E que também liderou o Fórum Sindical de Brusque por dois anos, destacou a importância desses serviços para quem não pode pagar consultas privadas.

“Tivemos a ideia de destacar esse número de atendimento quando estávamos fazendo o levantamento no ano passado. Nós sabemos a importância desse serviço, principalmente para as famílias que não tem condições de pagar para fazerem exames em hospitais ou clínicas privadas”, finalizou.

O Fórum Sindical de Brusque e Região conta com 11 sindicatos de diversos setores de trabalho. Além da apresentação dos números de atendimento, foi apresentado um vídeo institucional que será divulgado para todos os sindicalistas.

Confira os sindicatos que fazem parte do Fórum Sindical de Brusque:

Comerciários – Sindicato dos Empregados no Comércio de Brusque, São João Batista, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, Canelinha e Tijucas

SEEBB – Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brusque

SETHOBRU – Sindicato dos Empregados em Hotéis, Restaurante, Bares e Similares, Turismo e Hospitalidade de Brusque e Região

SINDNAPI – Sindicato dos Aposentados

SINDMESTRE – Sindicato dos Mestres, Contramestres, Técnicos Têxteis, Pessoal de Escritório, Ocupantes de Cargos de Chefia nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Brusque e Região

SINSEB – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque

SINTIMMMEB – Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Brusque, Guabiruba e Botuverá

SINTIPLASQUI – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico, Plásticos Descartáveis e Flexíveis, Químicas, Farmacêuticas e de Borracha de Brusque e Região

SINTRAFITE – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Brusque

SINTRICOMB – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque e Região

SINTRIVEST – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Bordados, Couro, Calçados e Similares de Brusque, Guabiruba e Botuverá

