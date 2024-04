Jovem morre no hospital após ser esfaqueado pelo vizinho durante briga em Rio do Sul

Um jovem, de 24 anos, morreu no Hospital Regional, após sofrer diversas facadas durante uma briga, na manhã desta segunda-feira, 8. O caso aconteceu por volta das 7h, na Estrada do Acre, no bairro Eugênio Schneider em Rio do Sul, e a Polícia Militar foi acionada.

No local do crime estava o pai do jovem, que relatou que seu filho e o vizinho já possuíam desentendimentos há algum tempo, e que na manhã desta segunda-feira, enquanto o jovem saia de casa para trabalhar, foi atacado pelo vizinho.

Ainda segundo as informações, o vizinho deu facadas no jovem e no pai, e ambos ficaram gravemente feridos. Por conta dos ferimentos, o jovem acabou morrendo no hospital.

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. O local precisou ser cercado para encontrar o suspeito do crime.

A Polícia Militar encontrou o homem escondido na mata, e em seguida, deu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos.

