GALERIA – Realeza da 38ª Fenarreco é eleita em Brusque 

A realeza adulta da 38ª Festa Nacional do Marreco (Fenarreco) foi anunciada na noite deste domingo, 20, último dia do evento de 2024. Emili Alves de Almeida, do bairro São Pedro, foi coroada rainha da próxima edição.

Ela representará a festa acompanhada da primeira princesa Maria E. Nunes Debatin, do bairro São Luiz, e da segunda princesa Camily Merizio, do bairro Steffen. Juntas, elas divulgarão a festa e representarão o município.

“É uma alegria muito grande estar nesta noite prestigiando a festa, é um sonho desde pequena me tornar da realeza, tanto é que essa é a segunda vez que eu participo e dessa vez cheguei lá, ganhei como rainha e isso é muito importante pra todo mundo. Nunca desistam dos sonhos, sempre vai dar certo”, compartilhou a rainha da 38ª Fenarreco.

As três substituem a rainha, Ellen Sapata Muller, a primeira princesa, Laisa Gabriele Gums, e a segunda princesa Sabrina Eduarda Rosaneli, eleitas em 2023 para a 37ª Fenarreco.

O encerramento da festa contou com a presença do prefeito André Vechi (PL), do vice-prefeito Deco Batisti (PL), do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Valdir Walendowsky, além de diversas autoridades e comunidade.

Na coroação, o público pode acompanhar de perto as candidatas. O concurso, formado por uma comissão julgadora, avaliou postura, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação, beleza e simpatia. As ganhadoras receberam faixa e coroa, e a partir de janeiro de 2025, receberão um valor mensal pela atuação.

Ao todo, oito mulheres disputaram os cargos de rainha, primeira e segunda princesa da 38ª Fenarreco. Ao longo do último mês, as candidatas receberam orientações sobre a agenda e as regras do concurso, além de participarem de eventos, para que elas pudessem vivenciar a experiência de ser da realeza da festa.

Recorde de público e faturamento

Com a entrada gratuita nos 11 dias de festa, a presença do público foi recorde. Mais de 100 mil pessoas passaram pelo Pavilhão da Fenarreco na edição de 2024. Vechi enalteceu a segurança ampliada no evento e o recorde de faturamento, de mais de R$ 5,5 milhões.

“O saldo é super positivo, também do ponto de vista da segurança. Dobramos o número de seguranças, aumentamos o efetivo da Polícia Militar, tivemos suporte da Polícia Civil, câmeras com reconhecimento facial, que viabilizaram que a festa fosse familiar, agradável e segura para toda população brusquense e para os turistas que vieram prestigiar a Fenarreco”, declarou o chefe do Executivo.

Confira fotos da coroação da 38ª Fenarreco

