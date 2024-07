Good Times: ingressos da festa anos 70, 80 e 90 de Brusque começam a ser vendidos nesta quinta-feira

No dia 20 de setembro ocorre mais uma edição da Good Times, a festa dos anos 70, 80 e 90 de Brusque. O evento ocorrerá a partir das 22h, na Sociedade Beneficente, palco tradicional da festa.

A banda Nem Bin Laden Acredita (NBLA) vai se apresentar nesta edição da Good Times. A festa conta também com DJ Gilson e DJ Loka como atrações.

A partir de quinta-feira, 1º, os ingressos avulsos estarão disponíveis nas lojas V. Kings, no bairro Azambuja, e na Mohr Vídeo Som, no Centro. O valor é R$ 50. Já as vendas de mesas são realizadas diretamente pelo DJ Loka, pelo WhatsApp (47) 9 9180-3168.

“Acreditamos que essa será a nossa maior edição já realizada. A playlist está aquecida como nunca! A pista vai ferver como sempre! Esperamos toda a comunidade lá”, disse o DJ e organizador.

