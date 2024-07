Adolescente é apreendido em Jaraguá do Sul após estuprar meninas gêmeas de 7 anos

Um adolescente de 17 anos foi apreendido neste mês de julho por estuprar menins gêmeas de 7 anos em Jaraguá do Sul. Segundo a Polícia Civil, ele teria um grau de parentesco com as vítimas.

O mandado de apreensão foi cumprido pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami). A investigação iniciou em 2022. Ele tinha 15 anos na época, e as meninas 7.

Segundo a polícia, ele morava na casa das vítimas e acordava as crianças durante a madrugada para estuprá-las enquanto assistia vídeos pornográficos. A investigação também apontou que ele ameaçava bater nas meninas caso elas gritassem ou chorassem.

Em depoimento, as vítimas relataram à polícia que o crime ocorria sempre que ele estava na casa delas. Conforme a polícia, o adolescente praticava o crime todas as madrugadas, sempre ameaçando as crianças.

A investigação ainda indica que ele começou a passar os fins de semana na casa das vítimas por aproximadamente três meses e nesse tempo dormia no mesmo quarto que as crianças.

Mãe flagra crime

De acordo com a Polícia Civil, a última violência sexual contra as meninas aconteceu no banheiro da casa delas. Ao ir no banheiro pela manhã, a mãe das meninas flagrou uma delas puxando a “bermudinha”, roupa que usava para dormir, e, ao entrar no banheiro, flagrou o adolescente atrás da porta puxando a bermuda para cima. O laudo pericial confirmou que as vítimas sofreram conjunção carnal.

Adolescente apreendido

Depois do cumprimento do mandado, o adolescente foi levado ao Casep de Florianópolis. Ele deve cumprir medida de internação por cometimento de crime análogo ao de estupro de vulnerável contra duas crianças por diversas vezes.

