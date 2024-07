Barateiro Futsal retoma atividades da escolinha gratuita; saiba como participar

O Barateiro Futsal anunciou o retorno da escolinha de futsal feminino destinada para meninas de 7 a 14 anos. O objetivo é promover o esporte e a inclusão social através do futsal. O projeto é organizado em parceria com o Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

As aulas começam nesta quinta-feira, 1º, na Escola Francisco de Araújo Brusque das 18h15 às 19h30. Apenas nesta sexta-feira, 2, não haverá aula na Isaura Gevaerd devido ao jogo do Barateiro Havan Futsal pela Liga Futsal Feminina (LFF).

Horários e locais dos Treinamentos:

– Segunda-feira: 17h15h às 18h30 – Ginásio do Steffen;

– Terça-feira: 17h15h às 18h30 – Escola Theodoro Becker;

– Quarta-feira: 17h15 às 18h30 – Escola Osvaldo Reis;

– Quinta-feira: 17h15 às 18h30 – Escola Araújo Brusque;

– Sexta-feira: 17h15 às 18h30 – Escola Isaura Gevaerd.

Para se inscrever na escolhinha de futsal, basta entrar em contato com Kinha, através do número (47) 99674-8205, ou com Carol Bezerra, pelo número (47) 9 9988-2473.

Retorno importante

Para a professora Jéssica de Souza, conhecida como Kinha, o retorno das aulas é essencial para o desenvolvimento das alunas. “É de extrema importância o retorno das escolinhas, pensando na continuidade do nosso projeto que vem sendo desenvolvido há tantos anos aqui no município de Brusque. Dentro das aulas, buscamos não apenas a prática da modalidade em si, mas também a socialização das crianças, o brincar, e se divertir, para que elas aprendam coisas novas e se mantenham em movimento”.

Kinha também menciona que não são importantes apenas os fundamentos do futsal, mas também a socialização e ludicidade, para que as jovens possam vivenciar o esporte de uma maneira mais divertida.

Para a coordenadora do projeto, Caroline Bezerra, as atletas podem vivenciar o esporte que gostam de forma gratuita e com atletas profissionais, graças ao envolvimento completo da equipe do Barateiro Futsal.

“Para nós, é muito gratificante proporcionar aulas gratuitas para as meninas de vários bairros da cidade de Brusque, levando o esporte e o amor pelo futsal a cada região. Além das aulas, podemos oferecer a experiência e vivência das atletas, para que elas se inspirem e, quem sabe, no futuro joguem pelo Barateiro e vivam do futsal”, diz a coordenadora.

Leia também:

1. Coqueluche em Brusque: município investiga quatro casos suspeitos da doença; vacinas estão disponíveis nas UBSs

2. GALERIA – Confira como foi o lançamento do livro que traz testemunhos inéditos da morte de Ivo Renaux

3. Universidade Gratuita: renovações para o programa iniciam nesta quinta-feira

4. Tempo: veja o que a previsão reserva para Brusque na despedida de julho

5. Incêndio consome cômodo de casa no Águas Claras, em Brusque

Assista agora mesmo!

Points de Brusque: reviva as noites inesquecíveis de locais que foram pontos de encontro da cidade: