E hoje sou grata pela oportunidade de escrever para você! Neste espaço tão querido, crítico, instigador, inspirador e muito mais, onde Beltranas expressam suas opiniões, sugerem, dão dicas, alertam o leitor para questões do cotidiano, da família, estilo de vida, enfim… sempre um bom tema a compartilhar entre Beltranas, Sicranas e afins.

Gratidão é o tema que inicio neste espaço e também o tema da revista “Vida Simples” do mês de julho… fica a dica de leitura!

Falar em gratidão, me faz refletir o quanto somos gratos pela vida… e quão importante esse sentimento é!!!

Estar de bem consigo mesmo, ser grato pelo que você é e pelo que conquistou é o melhor remédio e, ao mesmo tempo, o melhor presente que você pode dar a si mesmo!

Então, olhe para o seu interior, permita-se perdoar, limpar as mágoas, enxergar o que você tem de bom. E nessa busca, poderá descobrir que você pode espalhar do seu melhor ao seu redor, para as pessoas próximas e até aonde for do seu alcance.

Apesar dos pesares, de perdas ou danos, exercite seu olhar para a sua vida com essa possibilidade, de ser grato pelo que você é e pelo que conquistou… quem sabe você fique mais leve, e leve consigo a gratidão pelo seu caminho, por aonde for, onde estiver!!!

Muito obrigada!

Sabrina M. Schlindwein – Psicóloga