Guabiruba participa de concurso de certificação de selo na gestão de resíduos

Guabiruba participa do concurso de certificação do selo na gestão de resíduos sólidos, promovido pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (Cimvi).

A iniciativa visa reconhecer e premiar os municípios que se destacam na implementação de práticas sustentáveis de gestão de resíduos.

O município realiza coleta seletiva e adoção de práticas de descarte responsável, visando não apenas a preservação do meio ambiente, mas também a promoção da economia circular e a redução dos impactos negativos dos resíduos no ecossistema local.

Coleta Seletiva em Guabiruba

Lâmpadas queimadas, pilhas, baterias móveis grandes e outros itens volumosos fazem parte do descarte.

Através de parcerias estratégicas e iniciativas locais, o município tem implementado soluções eficazes para lidar com esses materiais de forma ambientalmente consciente.

Veja algumas práticas:

• Descarte de Lâmpadas, Pilhas e Baterias: Em parceria com o Termo “Penso, Logo destino” (PLD) do Instituto do Meio Ambiente (IMA) por meio de Logística Reserva, a Prefeitura de Guabiruba irá coletar lâmpadas queimadas, pilhas e baterias na própria sede da prefeitura. Por meio do recolhimento, os materiais recebem a destinação correta e muitos, inclusive, são transformados em novos produtos ou utilizados para outros fins, como é o caso do pneu que pode ser usado na construção civil e até na siderurgia.

• Descarte de Pneus: Os pneus que precisarem ser descartados pelos guabirubenses podem ser entregues na Borracharia Monegat, mecânica localizada no bairro Imigrantes que tem parceria com a prefeitura municipal e realiza a coleta. Os pneus serão recolhidos, mas devem estar devidamente limpos para a mesma.

• Estação de Transbordo: Localizada na rua Independência, no Centro de Guabiruba, a Estação de Transbordo é o local temporário para o resíduo convencional e reciclável em Guabiruba, antes de ser enviado para o destino correto no Parque Girassol. No local podem ser descartados itens maiores, como armários, sofás, camas, colchões, entre outros.

• Eletroeletrônicos: O descarte de eletroeletrônicos de pequeno ou grande porte devem ser realizados na sede da Secretaria de Obras da prefeitura, localizada na R. Paulo Kormann, 131

• Parque Girassol: O Parque Girassol é uma unidade de educação ambiental e valorização de resíduos localizado em Timbó, realizado através do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI). Além de ser um local de educação ambiental, o Parque Girassol também desempenha um papel crucial na gestão de resíduos sólidos urbanos da região.

Essas iniciativas refletem o compromisso de Guabiruba em promover a conscientização ambiental e adotar práticas sustentáveis para preservar o meio ambiente e garantir um futuro mais verde e sustentável para as gerações futuras.

Confira os horários da Coleta Seletiva em Guabiruba

Recolhimento do Resíduo Comum:

Nas segundas-feiras, quartas e sextas:

Manhã (início às 5h): Lageado Baixo, Lageado Alto, Planície Alta e Guabiruba Sul (até a rua José Dirschnabel).

Tarde (início às 13h): São Pedro, Alsácia, Lorena e Holsetin.

Nas terças, quintas e sábados:

Manhã (início às 5h): Centro, Imigrantes, Dez de Junho (até a rotatória) e Guabiruba Sul (da rua José Dirschnabel até o Imigrantes).

Tarde (início às 13h): Aymoré e Pomerânia.

Recolhimento do Resíduo Reciclável:

Nas segundas-feiras:

Manhã (início às 5h): Centro e Imigrantes, Dez de Junho (até a rotatória da Pomerânia) e Rua Guabirupé (até o Imigrantes).

Tarde (início às 13h): Aymoré e Pomerânia.

Nas terças:

Manhã (início às 5h): Lageado Baixo, Lageado Alto, Planície Alta, Guabiruba Sul (da rua José Dirschnabel até o Imigrantes).

Tarde (início às 13h): São Pedro (Geral, Alsácia, Lorena e Holstein).

Para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais, solicitamos que entrem em contato com Alôncio Schirmer, responsável pela coleta de lixo em Guabiruba, por meio do telefone/WhatsApp: (47) 9152-4310.

Leia também:



1. Inverno de 2024 será rigoroso em SC com La Ninã? Meteorologista avalia

2. Motociclista morre após acidente com ônibus em Blumenau

3. Reforma da escola João Boos esbarra em novo entrave após governo do estado lançar licitação

4. Troca de sala e problemas estruturais: Feliciano Pires é alvo de reclamações da comunidade escolar em Brusque

5. Feijoada do Heinig: veja os horários, local e como garantir ingressos da 15ª edição do evento em Brusque

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: