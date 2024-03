Núcleo de Mulheres Empresárias da Acibr de Brusque participa do 9º Empreende Mulher Catarinense

O Núcleo de Mulheres Empresárias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) participou entre os dias 28 e 29 de fevereiro do Encontro Empresarial da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e do “9º Empreende Mulher Catarinense”, encontro estadual promovido pelo Conselho Estadual das Mulheres Empresárias (Ceme), na Arena Opus, em São José.

O evento teve como objetivo fomentar o desenvolvimento de lideranças femininas no meio empresarial.

Mais de 600 empreendedoras catarinenses, de diversas regiões do estado, participaram do encontro, que contou também com a posse das novas integrantes do Ceme.

Na oportunidade, a coordenadora do Núcleo da Acibr, Cristiane Costa Bonacina, também foi empossada como Vice-Presidente da Regional do Vale do Itajaí do Conselho, gestão 2024-2026.

“Fiquei muito feliz em receber esse convite para permanecer como vice-presidente da região. Gosto muito do associativismo, acredito muito no fortalecimento das empresas por meio das associações. E claro, essa força que a mulher tem, diante de tantas responsabilidades ainda empreender, é algo grandioso e que requer equilíbrio e capacitação. Assim, o intuito é fortalecer ainda mais umas às outras, crescer juntas, através do associativismo”, destaca Cristiane, que desde 2023 já estava no cargo.

No dia 29, a programação do 9º Empreende Mulher Catarinense contou ainda com a palestra principal da vice-presidente da Acibr e nova vice-presidente da Facisc, Rita Conti, que apresentou seu case.

“Do empreendedorismo ao associativismo: lições de uma trajetória inspiradora”. Além disso, painéis de discussões, networking e feira de negócios também estiveram na programação do evento.

