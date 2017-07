A semana se encerra como começou aqui na região de Brusque, ou seja, tempo seco, ensolarado, bem aproveitável para as atividades ao ar livre em geral.

Podemos destacar apenas o aquecimento observado nas tardes dos últimos 3 dias, com máximas passando facilmente a casa dos 25ºC, valor considerado alto para a época do ano. Neste sábado,15, por exemplo, tivemos máxima de 25,7ºC no Bairro Centro seguido de 25,2ºC no Rio Branco, valores estes registrados por minhas estações.

Mas foi na cidade vizinha a nossa que observamos o pico no Vale do Itajaí hoje. Guabiruba cravou 27,5ºC nesta tarde, no Bairro Aymoré, colocando aquele município no topo do tabelão abaixo. Vale lembrar que a relação a seguir é resultado de um trabalho de pesquisas feito pelo amigo Carlos Grothoff, que diariamente disponibiliza parte de seu tempo para com este importante e interessante informativo!