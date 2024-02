Havan doa R$ 37 mil para instituição brusquense que ressocializa dependentes químicos e pessoas em situação de rua

A Associação Projeto Vida de Brusque recebeu nesta terça-feira, 6, a quantia de R$ 37 mil da campanha do Troco Solidário, das lojas Havan. O valor foi destinado ao trabalho de ressocialização de moradores de rua e dependentes químicos. A quantia será utilizada para cobrir custos diários do projeto.

O Projeto Vida foi representado por voluntários, entre eles o coordenador Aldinei de Souza, o Nei, que destacou a importância da doação. “Nosso projeto é reconhecido há mais de uma década por todo o trabalho que faz na reinserção e ressocialização dos moradores de rua e dependentes químicos. Auxiliamos para que deixem não somente o vício, mas também oferecendo estrutura e apoio, com equipe especializada, fazendo a reintegração dessas pessoas às famílias e ao mercado de trabalho”, conta.

Ao longo de mais de dez anos, o Projeto Vida já auxiliou centenas de pessoas na luta contra a dependência química. A iniciativa, que tem como madrinha a promotora de Justiça Suzana Perin Carnaúba, se consolidou como um grande braço do poder público no apoio e acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Todo esse trabalho social fez com que, em 2019, a iniciativa chegasse a ser homenageada pela Câmara de Vereadores com a Comenda do Mérito Assistencial. “São vários voluntários que fazem esse projeto acontecer. Muitos já estiveram na rua e conhecem todas as dificuldades. São amigos ajudando amigos. Uma iniciativa muito bonita, que já mudou a vida de diversas pessoas, que hoje trabalham, construíram suas famílias e se desenvolveram por meio do projeto”, finaliza Nei.

