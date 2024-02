VÍDEO – Homem abandona três cachorros em caixa de papelão no Águas Claras, em Brusque

Uma câmera de segurança flagrou um homem que abandonou três cachorros no bairro Águas Claras, em Brusque, na tarde da terça-feira, 6. O caso aconteceu na rua Augusto Klapoth por volta das 14h45.

Um boletim de ocorrência foi feito por um protetor de animais independente após ele receber o vídeo da empresa localizada onde o caso aconteceu.

Pelas imagens, é possível ver o homem se aproximando da entrada do estabelecimento com uma caixa de papelão. Ele deixa a caixa no chão e vai embora. Consta no boletim que ele é conhecido no bairro.

Veja o vídeo:

