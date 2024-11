Havan promove sessão de fotos com lendas do MMA nesta quarta-feira em Brusque

A Havan de Brusque recebe nesta quarta-feira, 6, duas lendas do MMA brasileiro: Minotauro e Wanderlei Silva. Eles farão uma sessão de fotos com os clientes a partir das 19h.

O encontro celebra o lançamento da linha de roupas esportivas da marca Venun, que é o licenciado oficial do UFC Brasil. Os produtos estão disponíveis nas lojas físicas Havan e incluem camisetas e bermudas

Grandes nomes do MMA

Minotauro, um dos maiores pesos pesados da história do UFC, conquistou o coração dos fãs com sua habilidade técnica e determinação.

Primeiro campeão do Pride Heavyweight, também conquistou o título interino do UFC, foi induzido ao Hall da Fama do UFC em 2016 e é amplamente respeitado por suas habilidades no jiu-jitsu, tornando-se uma figura icônica no esporte.

Wanderlei Silva, por sua vez, é famoso por seu estilo agressivo e carisma dentro e fora do octógono.

Reconhecido como um dos grandes nomes do MMA, ele também possui uma trajetória brilhante no UFC, acumulando vitórias e conquistando fãs ao redor do mundo.

Próxima Parada em Balneário Camboriú

Depois de Brusque, os atletas farão uma nova sessão de fotos na quinta-feira, 7, na Havan da Pedreira, em Balneário Camboriú, ao lado do Balneário Shopping. O evento será às 19h.

