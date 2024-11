Inicia período de transferências internas de alunos de escolas estaduais de Santa Catarina

Iniciou nesta terça-feira, 5, o período de transferências internas de alunos de escolas estaduais em Santa Catarina. O prazo encerra às 18h da próxima segunda-feira, 11.

Para a transferência, os estudantes interessados devem fazer a pré-inscrição no site matriculaonline.sed.sc.gov.br, com o número de matrícula, clicando no botão “Transferências – Movimentação de estudantes da própria rede”.

Em todas as unidades escolares ocorrem sorteios on-line na próxima terça-feira, 12, às 15h, através do mesmo site, e a entrega da documentação deve ser realizada entre os dias 13 e 18 de novembro, no horário de funcionamento da escola.

Para a garantia da efetivação da transferência interna, os responsáveis devem comparecer, na escola com cópia dos documentos originais abaixo:

a) Certidão de nascimento/ Carteira de Identidade do estudante;

b) CPF do estudante;

c) Histórico Escolar (no máximo 30 dias após o início do ano letivo de 2025);

d) Atestado de Frequência com indicação do ano/etapa que o(a) estudante está frequentando em 2024;

e) Comprovante de residência, atualizado, (até três meses);

f) 1 foto 3×4 (opcional);

g) Carteira de Vacinação e/ou declaração da Unidade Básica de Saúde;

h) CPF do Pai/Mãe ou responsável legal;

Além da entrega da documentação, os responsáveis devem respeitar os critérios de zoneamento.

Na impossibilidade da apresentação dos documentos indicados até 18 de novembro, o candidato perde o direito à vaga pleiteada, podendo participar dos outros períodos de pré-matrícula, que ocorrem até o fim do ano.

