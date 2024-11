Parque no PR onde jovem morreu em bungee jump estava interditado; veja o que se sabe sobre o acidente

O parque no Paraná onde morreu Jussara Vitória Alves de Oliveira, de 24 anos, durante um bungee jump, estava interditado. A jovem trabalhava em Araquari e saiu de Joinville com uma excursão para Campo Magro, no Parque Ecológico Lagoa Azul, no último domingo, 3.

Segundo a Prefeitura de Campo Magro, o local está interditado por não ter licenças de funcionamento, como licenças ambientais, alvará, Corpo de Bombeiros, dentre outras. “Os gestores da área chamada de parque atuam por conta e em desconformidade com as leis municipais”, diz a nota da administração municipal.

A reportagem de O Município Joinville procurou o parque, mas até a publicação desta notícia não teve retorno. Ao g1, a administração se pronunciou e afirmou que apenas disponibiliza o local e não tem responsabilidade sobre o serviço.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, a jovem sofreu uma queda e bateu contra uma pedra no Parque Ecológico Lagoa Azul. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

A empresa responsável pela excursão, Ojheik Rolês, também se pronunciou sobre o acidente. Afirma que lamenta o ocorrido e que está prestando apoio e solidariedade à família da vítima. “Além disso, esclarece que a empresa e seus funcionários estão ao dispor das autoridades competentes para eventuais esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente”, diz a nota.

Polícia Civil investiga

O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná, que instaurou um inquérito civil.

A polícia aguarda os laudos complementares para ajudar no andamento das investigações.

