Homem é morto na frente de casa após ser agredido com facadas e pedrada em Itajaí

Um homem de 29 anos foi morto após uma festa em Itajaí, na madrugada deste domingo, 15. Ele foi encontrado com diversas perfurações de faca e traumatismo craniano causado por uma pedrada.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h30 para ir até a rua Professor Cosme Buzarello, na localidade de Brejo, após vizinhos encontrarem o corpo da vítima em frente a um veículo.

Testemunhas relataram que estavam em casa quando ouviram gritos na rua. Ao saírem para verificar o que estava acontecendo, encontraram o homem caído no chão, já sem vida.

Em seguida, os policiais ouviram o depoimento de um homem que estava com a vítima na festa, realizada em um bar no bairro Cidade Nova. Ele contou que, após saírem da festa, foram até o local onde a vítima morava. O depoente foi até o casa para pegar um chinelo para o amigo, quando ouviu uma briga e viu dois homens agredindo a vítima. Os agressores tentaram entrar na casa para atacá-lo também, mas não conseguiram. Ele afirmou que não conseguiu identificar características dos autores.

A arma do crime foi encontrada no terreno onde a vítima residia, em um conjunto de quitinetes.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos do crime também moravam no mesmo conjunto de quitinetes, assim como as testemunhas. No entanto, os agressores conseguiram fugir.

Todos os envolvidos — a vítima, o amigo e os suspeitos — são naturais de Aracaju (SE). A Polícia acredita que o crime possa ter sido motivado por uma desavença antiga.

As polícias Civil e Científica foram acionadas para comparecer ao local.

