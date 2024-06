Homem que assassinou vendedor de paçocas em Blumenau é condenado; confira pena

Gleidson Tiago da Cruz, de 41 anos, acusado do assassinato do vendedor de paçocas Giovane Ferreira da Silva de Oliveira, de 29 anos, foi condenado a 14 anos de prisão, em regime inicial fechado na noite desta quarta-feira, 26, no Fórum da Comarca de Blumenau.

O crime ocorreu em 3 de novembro de 2023. Giovane era uma pessoa em situação de rua e vendia paçocas. Gleidson foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. A filha do autor, com pouco mais de 2 anos, presenciou o crime.

Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), que repassou a sentença, o réu foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado – por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Gleidson não poderá recorrer em liberdade.

Detalhes do processo

O réu acusado de matar com golpes de faca um vendedor de paçocas será julgado em sessão do Tribunal do Júri agendada para esta quarta-feira, 26, a partir das 9h, sem previsão para o término, no Fórum Central da comarca de Blumenau.

O réu foi pronunciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele segue preso preventivamente em unidade prisional de Blumenau desde a data do crime. Por envolver menor de 18 anos, o processo tramita sob sigilo.

Vítima era vendedor de paçocas

O vendedor de paçocas foi assassinado na no dia 3 de novembro. Gleidson Tiago da Cruz, autor das facadas que mataram o morador de Blumenau, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.

O juiz Eduardo Passold Reis, que transformou a prisão em flagrante de Gleidson Tiago da Cruz em prisão preventiva, levou em consideração os depoimentos de três testemunhas do fato para tomar a decisão. As testemunhas foram arroladas no processo após darem depoimento para os policiais militares.

Em sua decisão na audiência de custódia, o juiz afirmou que é “inviável dizer que o indiciado agiu em legítima defesa, ao menos nesse momento embrionário das investigações, porque não há nenhum elemento concreto até o momento que pudesse corroborar tal versão”. A hipótese de legítima defesa chegou a ser ventilada em redes sociais.

O juiz acrescentou ainda que o “crime foi praticado de forma violenta e cruel, sendo a vítima atingida por ao menos quinze golpes de faca, tendo o instrumento cortante inclusive ficado preso ao tórax da vítima, que caiu à beira da calçada em local de intenso fluxo de pedestres e veículos”.

