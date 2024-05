Identificado homem que morreu após colisão frontal na SC-410, em Canelinha

Carlos Oslei Correia, de 54 anos, foi identificado como o motorista que morreu após o carro que dirigia ser atingido por uma caminhonete, que realizava uma ultrapassagem na SC-410, em Canelinha, na quinta-feira, 9.

Natural de Palmas (PR), Carlos era servidor da Prefeitura de São João Batista e atuava como motorista de ambulância desde 2009. Ele deixa esposa e uma filha enlutadas.

A Prefeitura de São João Batista divulgou uma nota de falecimento. Leia:

“A administração municipal de São João Batista manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Carlos Oslei Correia, aos 54 anos, ocorrido na noite desta quinta-feira, 9, na SC-410, em Canelinha. Natural de Palmas (PR), Carlão, como era conhecido, era servidor efetivo da Secretaria Municipal de Saúde de São João Batista, onde atuava como Motorista de Ambulância desde fevereiro de 2009. Deixa esposa, uma filha e demais familiares. Nossa solidariedade a todos enlutados pela irreparável perda”.

O acidente

Carlos dirigia um Fiat Uno com placas de São João Batista. O acidente aconteceu por volta de 19h10.

Segundo dados colhidos no local e pela dinâmica do fatos, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) constatou que uma caminhonete Ford F250, conduzida por um idoso de 70 anos, transitava sentido Tijucas-Canelinha, tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo com o Uno. Um outro carro acabou sendo atingido, um Renault Sandero.

Carlos morreu no local e foi encaminhado à Polícia Científica em Balneário Camboriú.

O motorista do Ford ficou ferido e foi levado até um hospital em Camboriú. Já o condutor do Sandero, de 28 anos, não se feriu. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal também compareceram ao local.

Leia também:

1. Homem investigado por roubo a ônibus no Paraná é preso em operação em Guabiruba

2. Motorista morre após colisão frontal na SC-410, em Canelinha

3. Após sofrer vários abortos espontâneos, brusquense é agraciada com nascimento de sua filha

4. Ator de Brusque é confirmado em série de TV que retrata a fé da população

5. Show de Jorge e Mateus, bazar de garagem e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido: