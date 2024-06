Idosa salva por novo aparelho do Corpo de Bombeiros morre um dia depois em hospital de Blumenau

Uma mulher identificada como Maria de Lourdes do Nascimento, de 79 anos, morreu nesta quinta-feira, 20, no Hospital Santa Isabel. Na quarta-feira, 19, um novo aparelho utilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar ajudou a salvar a idosa, que estava passando por uma parada cardiorrespiratória. O caso aconteceu por volta das 16h30 da quarta, na rua Frederico Deeke, no bairro Boa Vista, em Blumenau.

O velório de Maria de Lourdes aconteceu ainda na quinta-feira. Já o sepultamento acontece na manhã desta sexta-feira, 21.

Novo aparelho do Corpo de Bombeiros Militar

Conforme as informações divulgadas, os bombeiros foram acionados para atendimento de uma paciente que estaria apresentando parada cardiorrespiratória. Chegando no local, a equipe utilizou o novo equipamento de compressão torácica portátil, juntamente com desfibrilador e outras medicações.

O Samu ajudou na operação. Após cerca de 35 minutos de reanimação, o coração da paciente voltou a bater normalmente. Em seguida, a idosa foi conduzida ao Hospital Santa Isabel (HSI) para atendimento.

Segundo as informações divulgadas, esse foi o primeiro atendimento ao qual o Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau fez uso do equipamento.

O compressor torácico portátil havia sido adquirido em menos de 24 horas nas viaturas de resgate, mas conforme apontou o órgão, já demonstrou eficiência no auxílio dos atendimentos, fazendo grande diferença no resultado da ocorrência.

