Idosos são atropelados por carro no Centro de Brusque

Dois idosos foram atropelados na tarde desta quinta-feira, 10, no Centro de Brusque. Na ocasião, as vítimas foram atropelados enquanto passavam pela faixa de pedestres da rua Barão do Rio Branco, em frente à Millium. O fato ocorreu por volta das 15h.

De acordo com informação de testemunhas, os idosos teriam iniciado a travessia na faixa quando foram atingidos por um carro cinza. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento das vítimas.

O idoso foi encontrado deitado na faixa. Ainda conforme informação de testemunhas, ele relatava dores nas costas e que teria batido a cabeça. Já a senhora apresentava um ferimento com sangue em um dos membros inferiores.

O homem foi colocado em uma maca e posteriormente levado até a ambulância dos bombeiros. A mulher já se encontrava sentada dentro da viatura. Ela estava orientada e, aparentemente, sem ferimentos graves. De acordo com a avaliação inicial dos bombeiros, tratou-se apenas de escoriações.

Ainda conforme pessoas que estavam no local no momento do acidente, uma criança que estava no carro foi amparada por comerciantes da região por conta do susto. Os bombeiros informaram que os envolvidos que estavam no carro não ficaram feridos.

Outras informações sobre o acidente não foram divulgadas.

