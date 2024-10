Com as chuvas persistentes que têm afetado Brusque e região, iniciadas na última quarta-feira, 9, e estendendo-se a esta quinta-feira, 10, o presente artigo tem por objetivo analisar as implicações da atual situação climática.

A continuidade das precipitações despertou, então, a curiosidade da população, especialmente em relação à condição atual de nível do rio Itajaí-Mirim, que tem gerado expectativa entre os moradores do município.

Normalidade, apesar das chuvas

Diante desse cenário, nossa coluna se empenhou em coletar informações para apresentar ao público, o panorama real observado nesta quinta-feira.

Através de uma minuciosa pesquisa, constatamos uma condição de plena normalidade.

Nesse contexto, o nível do rio Itajaí-Mirim, na última aferição realizada por volta das 10h, estava em 1,66 m, um valor considerado absolutamente normal pela Defesa Civil local.

Chuvas bem distribuídas

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, consultado por nossa equipe, essa tranquilidade se deve ao comportamento das chuvas, que têm se distribuído de forma bem espaçada, evitando precipitações intensas em curtos períodos.

Ele ressaltou essa sendo uma das principais razões para que a situação se mantenha estável, sem trazer transtornos aos moradores.

Alerta vigente

Entretanto, o profissional alertou que a população deve permanecer atenta, pois os simuladores meteorológicos indicam a continuidade das chuvas, que devem se estender até a sexta-feira, 11.

Ao final desta edição, apresentaremos uma galeria de imagens que ilustra essa condição de forma clara e objetiva.

Chuvas em números

A seguir, apresentamos os números parciais coletados durante este atual evento de chuvas, considerando as primeiras horas da manhã de quarta-feira e o início da tarde de quinta-feira.

Confira esta relação completa, que então abrange o monitoramento realizado em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Quinta-feira em fotos

Por fim, encerramos esta edição com uma apresentação, conforme prometido, de fotos que ilustram de maneira clara a condição de normalidade observada nesta quinta-feira úmida em Brusque.

Acompanhem, pois, as imagens a seguir.

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

