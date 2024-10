Obras de drenagem em rua do Dom Joaquim são iniciadas; prazo previsto é de uma semana

Por causa de uma tubulação antiga e em mau estado de conservação, a Secretaria de Obras irá realizar toda sua troca antes de iniciar os trabalhos de asfaltamento do programa Pavimentação Comunitária na rua Eberhardt Hort, no Dom Joaquim.

A troca da tubulação já foi iniciada e a expectativa é que esta etapa das obras seja finalizada dentro de uma semana, sempre dependendo das condições climáticas favoráveis, informa a prefeitura.

No total, serão substituídos 220 tubos de 40 centímetros de diâmetro, suficientes para todos os 264 metros de extensão da via. Além disso, as antigas bocas de lobos serão reformadas e mais 10 novas serão confeccionadas.

Somente após a conclusão da implementação da nova drenagem na via é que os trabalhos para a preparação da pavimentação serão continuados.

“Essa tubulação estava deteriorada, já estava podre, digamos assim, então a gente fez primeira troca dos tubos para depois estar implementando a pavimentação”, explica o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

“A gente já tem um trecho dela com a base pronta, finalizada, e esperamos na próxima semana terminar essa parte do serviço da drenagem para poder seguir com a preparação de pavimentação”, conclui Ivan.

