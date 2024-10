Polícia Civil de Brusque apresenta prestação de contas do convênio de Radiopatrulha com Acibr

A Polícia Civil de Brusque apresentou a prestação de contas do convênio de Radiopatrulha na última segunda-feira, 7, na sede da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr). A associação foi quem idealizou o projeto, em parceria com demais entidades em 2018.

O balanço foi apresentado durante a reunião da diretoria, que contou com a presença do presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque (AmpeBr), Mauro Schoening e o diretor financeiro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, Altamir Antonio Schaadt.

Melhorias na Polícia Civil

O delegado regional de Brusque, Fernando de Faveri, ressalta que a prestação de contas é um momento importante, no qual as entidades podem verificar como a Polícia Civil tem aplicado os recursos do convênio “O processo de transparência é necessário para que os gastos sejam controlados, a eficiência dos recursos seja aferida e, também, obviamente, para nos aproximarmos das entidades empresariais. Então apresentamos números e fotos para que todos vejam com clareza que o recurso está sendo muito bem investido”, afirmou.

Ele frisou que em 2024, um dos principais investimentos foi a construção da nova sede da Delegacia de Investigação Criminal (DIC), localizada na praça Sesquicentenário, em frente à prefeitura.

“Essa obra está sendo integralmente custeada pelo convênio municipal. Houve a doação do mobiliário também por parte das entidades empresariais, juntamente com algumas empresas. E agora estamos na fase final, em uma ou duas semanas será concluída a reforma do prédio, a montagem dos móveis e teremos a inauguração. Será um divisor de águas no município, tendo em vista que as unidades da Polícia Civil estão todas no mesmo local hoje, com um espaço limitado e apertado. Então a comunidade ganha, pois conseguimos oferecer uma qualidade ainda melhor no serviço”, ressaltou Faveri.

O delegado destacou ainda a importância da proximidade da classe empresarial e a Polícia Civil para a constante melhoria na segurança pública da cidade.

“É uma parceria na qual todos ganham. Os policiais trabalham mais satisfeitos, pois uma estrutura melhor está diretamente relacionada a um bom ambiente de trabalho, e o empresariado tem segurança para investir os seus recursos. É como diz o diretor da Acibr, Halisson Habitzreuter, sem segurança pública não há investimento seguro, então se a cidade está segura ela se desenvolve e todos são beneficiados”, finalizou Faveri.

No encontro, o presidente da Acibr, Marlon Sassi, disse que é uma alegria para a entidade ser uma das incentivadoras na criação do convênio da Radiopatrulha, assim como ver os resultados da parceria. ”Com a apresentação que o delegado trouxe, é notória a transformação, tanto na questão de manutenção dos prédios, como aquisição de material, viaturas e equipamentos”.

Ele ainda pontua a melhora na segurança pública do município e a importância deste fator para o desenvolvimento das empresas. “Os números mostram que nossos índices de qualidade de vida são muito positivos. A segurança pública é um pilar importante para o desenvolvimento econômico e nós, como entidade empresarial, vamos fazer o possível para que assim continue e nossa região cresça ainda mais”, frisou.

