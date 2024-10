Pavimentação Comunitária: saiba quais ruas serão revitalizadas em outubro em Brusque

O programa Pavimenta Comunitária, realizado pela Prefeitura de Brusque em conjunto com a comunidade, está com 22 ruas programadas para serem revitalizadas. Dessas, quatro receberão serviços ainda em outubro.

Os trabalhos em outubro serão feitos nas ruas Henrique Knihs, no Águas Claras, Eberhardt Hort, no Dom Joaquim, Valentin Veneri, no São João, e Pavão, no Rio Branco.

Outras quatro ruas já alcançaram 70% dos pagamentos necessários, tornando-se aptas para o início das obras. Entre essas estão as ruas Araras, no Rio Branco; João Fernando Giosele, na Limeira; e AC-045 e Ana Tomasi, em Águas Claras.

Além disso, outras 27 ruas aguardam a entrega de documentos por parte dos moradores para a formalização dos contratos de parceria e o início dos pagamentos. A expectativa é que, com a adesão dos moradores, essas vias também possam ser beneficiadas com obras de pavimentação nos próximos meses.

Novas inclusões

Em setembro, novas ruas foram incluídas no programa após a entrega dos contratos de adesão e os moradores já podem iniciar os pagamentos em outubro. Entre as novas inclusões estão:

AC-023, AC-024, José Debatin e Rosa Debatin, todas em Águas Claras;

DJ-022, em Dom Joaquim;

Paulo VI, no bairro Santa Rita.

Ruas revitalizadas

As ruas já revitalizadas incluem diversos bairros, como Águas Claras, Souza Cruz, Limoeiro, Steffen, Limeira, Dom Joaquim, São Pedro e Bateas. Entre elas estão:

• Augusto Bento Mello – Águas Claras;

• Martin Debatim – Águas Claras;

• Onildo Zirke – Águas Claras;

• João Batista Debatim – Águas Claras;

• Prefeito Aníbal Diegoli – Souza Cruz;

• Herbert Appel – Souza Cruz;

• Frederico Debatin – Águas Claras;

• Augusto Benassi – Limoeiro;

• Olga Day de Souza Silva – Steffen;

• Luís da Silva – Limeira;

• Leonardo Augusto M. Bergamasco – Dom Joaquim;

• Irineu Schmitz – Águas Claras;

Leia também:

1. Escola Sesi de Brusque divulga bolsas de estudo para alunos da rede pública de ensino

2. Três homens são presos durante operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Azambuja

3. Quina 6554 e Lotofácil 3216: veja números sorteados nesta quarta-feira

4. Jovem de 20 anos fica ferido após colisão frontal entre dois carros, no Limeira, em Brusque

5. VÍDEO – Brusquense deixa Orlando em meio à ameaça de Furação Milton



Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: