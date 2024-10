VÍDEO – Frentista agride motorista com pedaço de madeira em discussão em Joinville

Um frentista agrediu um motorista, de 34 anos, com um pedaço de madeira após uma discussão em Joinville. O caso aconteceu na noite de terça-feira, 8.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 21h45 em um posto de combustíveis localizado na rua Tuiuti, na Zona Industrial Norte, próximo ao viaduto da avenida Santos Dumont.

No local, os policiais conversaram com o motorista agredido e com outro frentista que testemunhou o caso. Ambos deram versões diferentes do ocorrido.

Versão do motorista

Conforme o motorista, ele solicitou ao frentista do posto que abastecesse R$ 10 de etanol no carro dele, um Celta.

Ele contou que o frentista teria abastecido R$ 10, mas de gasolina. Ao questionar o frentista, o homem o agrediu, além de danificar o carro.

Versão da testemunha

O frentista que testemunhou o ocorrido relatou que o cliente solicitou o abastecimento de R$ 10, mas não teria especificado o tipo de combustível. Após o abastecimento, iniciou-se uma discussão com o frentista que o atendeu.

Durante a discussão, o motorista pegou uma vareta de ferro no interior do veículo, e o frentista, na intenção de se defender, pegou um pedaço de madeira.

Vídeo mostra briga entre os homens

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que as agressões entre os dois homens começam.

Após uma tentativa de soco, o frentista sai correndo e pega o pedaço de madeira. Enquanto isso, o outro frentista tentava conter o motorista.

O frentista envolvido na discussão retorna para perto do carro já com a madeira e começa a danificar o veículo. Enquanto isso, o colega de trabalho dele se afasta.

Veja como ficou o carro:

O motorista, então, vai em direção ao frentista com um pedaço de ferro em mãos. Neste momento, o frentista começa a golpeá-lo com o pedaço de madeira, enquanto o motorista se defende das agressões com o pedaço de ferro.

Um dos golpes acaba atingindo a cabeça do motorista, que começa a se afastar e se joga no chão com as mãos na cabeça. Outros dois frentistas que estavam no local voltam para perto para segurar o colega que estava realizando as agressões.

Assista ao vídeo:

Leia também:

1. Com salários iniciais de até R$ 6,8 mil, concurso dos Correios está com inscrições abertas

2. Mutirão de Castração está com inscrições abertas em Brusque

3. Fenarreco 2024: programação, preços, gastronomia e muito mais

4. VÍDEO – Câmera flagra homem furtando clube de Brusque

5. Chuvas: sob alerta vigente, o que a previsão indica em Brusque até sexta-feira

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: