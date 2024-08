Brusque e Santos-SP se enfrentam no dia 7 de setembro, na Arena Joinville, às 17h. A venda de ingressos começa nesta terça-feira, 27, às 14h.

Os ingressos para o jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro podem ser adquiridos clicando aqui.

Por que o jogo será na Arena Joinville?

O Brusque aceitou R$ 800 mil — R$ 720 mil líquidos — para transferir o jogo para a Arena Joinville. A informação foi confirmada pela diretoria do clube no dia 16 de agosto. A decisão foi tomada devido à incerteza sobre a condição do estádio Augusto Bauer, em Brusque, para receber a partida. O jogo em Santa Catarina foi uma das exigências do Brusque para transferir o mando.

A proposta aceita inclui, além dos R$ 720 mil líquidos, todas as despesas referentes ao jogo, como alimentação e transporte.

Manutenção do gramado

O Joinville Esporte Clube (JEC) investiu cerca de R$ 50 mil na revitalização do gramado da Arena Joinville. O trabalho é realizado desde o dia 22 de julho.

A intenção do JEC é deixar o gramado em ótimas condições para a disputa da Copa Santa Catarina, que começa para o tricolor no dia 8 de setembro, um dia após o confronto entre Brusque e Santos. Na Arena, o tricolor enfrentará o Concórdia.

