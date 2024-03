Inscrições abertas para processo seletivo na Secretaria de Obras em Brusque

Foram abertas nesta segunda-feira, 4, as vagas para o processo seletivo da Secretaria de Obras de Brusque. As inscrições estão sendo feitas, de forma presencialmente, no Centro de Inclusão Digital (CMID) até o dia 12 de março das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h de segunda a sexta-feira.

Os cargos disponíveis são: Agente de Serviço Especial, Agente de Obras, Operador de Máquina, Vigia, Motorista de Veículos Pesados, Monitor e Técnico em Agrimensura. Todos os cargos possuem carga horária de 40 horas semanais, com salários variando de R$ 1.714,70 a R$ 4.053,43.

Os interessados devem ler o edital e prestar atenção às datas e à documentação necessária para a inscrição, disponível no site oficial da Prefeitura de Brusque, na seção de editais e processos seletivos.

Confira os requisitos para os cargos:

Ensino Fundamental incompleto:

Agente de Obras: (pedreiro, asfalto, pintor, encanador, marceneiro, calçamento, tubulação, pontes, operador de usina e soldador).

Agente de Serviços Especiais: (limpeza e jardinagem, tubulação, asfalto, roçador, calçamento).

Vigia

Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação C:

Operador de Máquinas: (escavadeira, trator, acabadora, escavadeira, pá carregadeira, motoniveladora).

Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação E:

Motorista de Veículos Pesados

Ensino Médio completo:

Monitor

Ensino Médio completo e curso Técnico em Agrimensura:

Técnico em Agrimensura

Confira o cronograma:

26 de fevereiro: Publicação do edital

4 a 12 de março: Período de inscrição

15 de março: Lista preliminar de inscritos

18 de março: Recursos contra a lista preliminar de inscritos

21 de março: Lista final de inscritos e cronograma da prova prática

1º de abril: Publicação do resultado preliminar

3 de abril: Recurso contra o resultado preliminar

5 de abril: Resultado Final

Leia também:

1. VÍDEO – Briga é flagrada em estacionamento de supermercado no Santa Rita, em Brusque

2. Defesa Civil alerta para chuva intensa nesta segunda e terça-feira em Brusque

3. VÍDEO – Bryan Behr participa de programa da Rede Globo nesta segunda-feira

4. Confira os bairros de Brusque que devem ficar sem energia durante a semana

5. Cantor de Nova Trento apresenta música autoral em programa da RedeTV!

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: