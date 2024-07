Inscrições para 4ª Corra por Elas seguem abertas; saiba como participar

A quarta edição da corrida solidária Corra por Elas segue com inscrições abertas. O evento acontece no dia 18 de agosto. realizado pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr), em parceria com o Rotary Club, jornal O Município e Gevaerd Esportes em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque.

A largada inicia às 7h, da sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque, onde 100% da renda líquida do evento será doada para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque. A corrida terá percursos com distâncias de 5 quilômetros, 10km, e também 3km de caminhada. Haverá a corrida kids, para crianças de 2 a 13 anos. A capacidade do evento é de 1,4 mil atletas. Chegando neste número, a organização encerrará as inscrições.

A diretora da Ampebr, Aparecida Leite, a Cida, afirma que, com certeza, a corrida será um sucesso. “Esperamos um grande número de atletas e, com isso, ajudar essa entidade que faz um trabalho tão importante com as mulheres de Brusque e região, que é a Rede Feminina”, destaca.

Uma das grandes novidades desta edição é a música composta pelos artistas Bia Barros e Mimi Reis especialmente para a Corra Por Elas. O jingle “Corro por mim e por você” tem o objetivo de incentivar os atletas e toda a comunidade a participarem da corrida solidária.

Confira aqui:

Inscrições para 4ª Corra por Elas

Para se inscrever, basta acessar o site da DTO Sports, empresa responsável pela execução do evento, clicando aqui.

Até o dia 15 de julho é possível se inscrever para a corrida com o valor de R$ 99 + taxa, referente ao terceiro lote promocional. A partir do dia 16, os valores mudam para o lote final, no valor de R$ 109 + taxa. O valor da inscrição para a caminhada e idoso é de R$ 50 + taxa. Já a corrida kids tem o valor de R$ 25 + taxa. As inscrições encerram no dia 9 de agosto.

Premiação

Assim como nos anos anteriores, na 4ª Corra por Elas todos os participantes receberão medalhas e os cinco primeiros colocados de cada categoria também ganharão troféus. Além disso, para os 5km e 10km feminino e masculino haverá premiação do primeiro ao quinto lugar, de cinco em cinco anos, até 75 anos.

