Antes que alguém me questione sobre o calendário, deixo claro o seguinte: Há duas formas de definição das estações do ano, que é a astronômica e a meteorológica. A definição astronômica é a mais usada pelos veículos de comunicação e conseqüentemente, a mais conhecida pelo público. Astronomicamente, em função da posição da Terra em relação à sua órbita ao redor do sol, as estações, para o hemisfério sul, são assim definidas: verão, 21 de dezembro a 23 de março, outono 23 de março a 21 de junho, inverno 21 de junho a 23 de setembro, e primavera de 23 de setembro a 21 de dezembro.

Mas para a meteorologia, às estações do ano são definidas em períodos diferentes, que nada mais são que as estações climáticas. Na nossa região aqui do Vale do Itajaí temos os seguintes períodos: Verão, entre 1º de dezembro a 31 de março; Outono, 1º de abril a 31 de maio; inverno, 1º de junho a 31 de agosto; primavera, 1º de setembro a 30 de novembro.

Tenho, portanto, os dados deste “inverno climático/2017” aqui em Brusque, que chega ao seu final no dia de hoje. Com média geral de 18,3ºC, podemos dizer que ficou dentro da normalidade em nosso município, com base na média histórica. Segue os dados de anos anteriores:

Inverno/2013: Média Geral de 17,3ºC

Inverno/2014: Média Geral de 18,5ºC

Inverno/2015: Média Geral de 19,4ºC

Inverno/2016: Média Geral de 16,4ºC

Inverno/2017: Média Geral de 18,3ºC

Chama atenção nos números acima, os anos de 2015 e 2016, com valores bem distintos, 2015, considerado “quente”, com 19,4ºC e 2016, com 16,4ºC, inverno, portanto, “frio”.

Todos os dados por mim acima descritos foram extraídos junto as minhas estações, fixadas em diferentes locais de Brusque.