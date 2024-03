Jornal O Município dá cupom de desconto nos ingressos do Festival Brasileiro da Cerveja

Na próxima quinta-feira, 7, inicia mais um Festival Brasileiro da Cerveja, no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Neste ano, o jornal O Município dará desconto nos ingressos para quem comprar on-line.



Basta entrar no site Eleven Tickets e, no momento de finalizar a compra, utilizar o cupom OMUNICIPIO para ganhar 10% de desconto nos ingressos.

O evento vai contar com a presença de diversas atrações, expositores do país todo nas mais de 90 cervejarias premiadas e muita bebida.

Além dos expositores, o evento também vai contar com bandas e cantores nacionais importantes, como apresentação do Digão do Raimundos, Rafa Machado do Chimarruts, Iron Maiden Cover de Curitiba, DJ Moonlight Project, banda Laskeras, Dona Ninfa e Sonido Club, fechando com o aguardado show do Velhas Virgens.

Confira a programação musical do Festival Brasileiro da Cerveja

7 de março, quinta-feira

19h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

19h30 às 21h30 – Oh Jah Jah

21h30 às 22h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

22h à meia-noite – Raimundos (Digão)

8 de março, sexta-feira

19h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

19h30 às 21h30 – Laskeras

21h30 às 22h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

22h à meia-noite – Chimaruts (Rafa Machado)

9 de março, sábado

17h30 às 18h30 – Dona Ninfa

18h30 às 19h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

19h às 20h30 – Iron Maiden Cover (Made in CWB – Curitiba)

20h30 às 21h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

21h às 22h30 – Sonido Club

22h30 às 23h – DJ Moonlight Project (DJ Vinil)

23h às 00h30 – Velhas Virgens

Festival Brasileiro de Cerveja

O Festival Brasileiro da Cerveja (FBC), que vai acontecer junto com o SC Gourmet, já está com as vendas abertas, basta acessar o site da Semana Brasileira da Cerveja ou o link. O evento acontece a partir da próxima quinta-feira, 7, e segue até domingo, 9 de março.

Realizado no parque Vila Germânica, em Blumenau, o evento inicia a partir das 19h (no dia 9 o Festival inicia às 15h).

Entre 17h e 19h a visita será exclusiva a pessoas jurídicas, com entrada gratuita a empresários, fornecedores, parceiros e consultores que poderão ter contato direto com expositores, mestres cervejeiros, cachaciers, chocolatier, baristas e cervejarias do FBC.

A partir das 19h, todos os 100 expositores de cachaças, chocolates, queijos, mel, vinhos, uísques, etc. estarão prontos para receber o público.

