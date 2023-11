Jovem catarinense que era explorada sexualmente e vivia em condições análogas à escravidão é resgatada em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul resgatou no último mês, uma mulher catarinense, que estava sendo obrigada a se prostituir em Bataguassu (MS). A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Bataguassu resgataram a vítima que estava sendo submetida a condições análogas à escravidão em um prostíbulo na cidade.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações que levaram a esse resgate tiveram início após a denúncia de duas mulheres paraguaias. Elas afirmaram terem sido atraídas para o município sob a falsa alegação de que trabalhariam como babás no Brasil. Além delas, a catarinense também estava sendo forçada a trabalhar como profissional do sexo.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou investigação e conseguiu localizar a vítima, que foi resgatada e imediatamente levada para fora do Mato Grosso do Sul, em um local seguro.

As autoridades adiaram a divulgação destas informações para poder proteger a integridade da vítima. A ação da polícia contou com o apoio da rede de proteção à mulher de Bataguassu.

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para completa apuração do caso, identificação de outras possíveis vítimas e responsabilização da dona do lugar onde a jovem foi encontrada. Mais informações sobre a vítima não foram divulgadas.

Leia também:



1. A onda de calor no Brasil que está assustando meteorologistas; veja se Brusque será afetada

2. Criança de 7 anos é atropelada por carro na Serra catarinense

3. Carro capota no São Pedro, em Guabiruba; motorista não estava no local

4. Apostas de Brusque e Guabiruba são premiadas na quadra da Mega-Sena; confira valores recebidos

5. Homem que furtou bicicleta no Centro de Brusque é preso

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: