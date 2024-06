Jovem é morto a tiros enquanto instalava câmera de segurança em Itajaí

Na tarde do domingo, 23, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Emergência, a pedido do Samu, para atender a um homicídio na Avenida Itaipava, em Itajaí. O chamado foi registrado por volta das 14h15. Na ocasião, um jovem de 22 anos foi morto a tiros.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a ambulância do Samu, que já havia isolado a área, com o corpo da vítima coberto por uma manta de alumínio. A vítima foi identificada como um homem que morava a poucos metros do local do crime.

Relatos

Segundo testemunhas, a vítima estava almoçando com a família quando um vizinho o chamou para ajudar na instalação de uma câmera na rua.

Enquanto realizavam o serviço, dois homens em uma motocicleta modelo Biz chegaram e perguntaram pelo apelido da vítima. Após a identificação, os homens começaram a disparar. A vítima tentou fugir, mas foi alcançada e executada.

A Polícia Civil e Científica compareceram ao local para realizar a investigação. Foram encontrados estojos de calibres 9mm e .380, indicando as armas utilizadas no crime.

A vítima tinha passagens pela Polícia Militar, principalmente por tráfico de drogas, e havia sido preso na Canhanduba por cerca de 45 dias no início de 2023.

Até o momento, a Polícia Militar não localizou os suspeitos. As investigações continuam para identificar e capturar os responsáveis pelo homicídio.

