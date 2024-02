Jovem é morto a tiros no Norte de Santa Catarina

Um jovem foi morto a tiros em Joinville na noite desta sexta-feira, 2. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como João Vitor dos Santos, tinha 22 anos.

O crime aconteceu na Estrada Timbé, no bairro Jardim Paraíso, em um estabelecimento próximo a um mercado. João Vitor era funcionário de um espetinho e estava trabalhando no local.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte do jovem. “Esse menino bom, nunca fez mal para ninguém, sempre trabalhador, sempre seguindo o caminho dele, é um menino de ouro, vou sentir saudade”, diz uma das homenagens.

Ele morreu no local do crime. Até o momento não há informações sobre autoria e motivação do crime.

Leia os destaques da semana:

1. Acúmulo de caracóis: espécie invasora é vista em várias ruas em Brusque e biólogos explicam riscos

2. Após quase 30 anos, comerciante que morava no Parque Leopoldo Moritz entrega chaves para a prefeitura

3. Prefeitura de Brusque abre concurso público da Saúde; saiba como se inscrever

4. Dois homens são indiciados por quatro homicídios culposos após morte de jovens em BMW em Balneário Camboriú

5. Nova ponte em Brusque pode permanecer sem cabeceiras por mais de um ano após entrega da obra

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: