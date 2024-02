Motociclista fica ferido após colisão contra caminhão coletor de resíduos na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar

Um homem de 30 anos foi encaminhado ao Hospital de Gaspar após sofrer uma acidente na rodovia Ivo Silveira (SC-108), entre Gaspar e Brusque, neste sábado, 3. Trata-se de uma colisão que envolveu um caminhão coletor de resíduos. Os bombeiros foram chamados.

O acidente aconteceu no bairro Santa Teresinha, no perímetro de Gaspar. A vítima disse aos bombeiros que sentia dores nos braços e em uma das pernas. O motorista do caminhão não se feriu. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

O Corpo de Bombeiros contou com apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina na ocorrência.

