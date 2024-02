Jovem é presa após mostrar seios para crianças e xingar policiais no Vale do Itajaí

Uma mulher de 20 anos foi presa na tarde dessa quinta-feira, 8, após mostrar os seios para crianças em um parque aquático em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí.

O caso aconteceu no bairro Itoupava, em Rio do Sul, por volta das 15h. De acordo com a Polícia Militar, ela estava embriagada e ficava mostrando os seios na piscina. A jovem também teria xingado e desacatado os policiais militares.

A Polícia Militar precisou utilizar as técnicas de imobilização para conter a mulher. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para a jovem por ato obsceno, desacato e resistência. Ela foi conduzida para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

