Jovem encontra mãe e padrasto mortos e amordaçados na própria casa em Itajaí

A Polícia Militar atendeu a um caso de duplo homicídio em Itajaí neste sábado, 23. Um jovem de 24 anos, ao chegar na casa de sua mãe e de seu padrasto, no bairro Espinheiros, encontrou ambos mortos e amordaçados. O homem, de acordo com informações da polícia, era natural de Blumenau, mas ainda não foram repassadas as identificações precisas do casal. A mulher seria natural de União da Vitória (PR).

O jovem encontrou ambos amarrados e amordaçados na área nos fundos da residência. Ainda de acordo com informações da PM, era por volta de 16h quando o rapaz resolveu visitá-los, estranhando o sumiço de ambos e a ausência de contato ao longo do dia.

A mulher foi encontrada com um pedaço de pano na boca e marcas de estrangulamento no pescoço. Já o blumenauense estava com as mãos amarradas, uma mordaça também de pano e um cinto enrolado na cabeça.

A maior suspeita é que o crime tenha ocorrido de madrugada. A Polícia Civil agora assume o caso para buscar responsáveis, mas até o momento ninguém foi preso.

