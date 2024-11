Após uma sequência de dias sob umidade constante, os moradores de Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim podem se preparar para uma mudança nas condições climáticas.

Conforme indica a previsão, um cenário mais favorável começa a despontar no horizonte a partir deste domingo, 24, beneficiando aqueles que planejam atividades ao ar livre.

Buscando um respaldo técnico sobre este tema, conversamos com Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, que compartilhou um boletim esclarecedor.

Confira a íntegra da nota, emitida pelo profissional, logo após a imagem.

Brusque neste domingo

*Boletim: Climaterra >>

A partir deste domingo, os moradores de Brusque e região podem esperar condições climáticas mais favoráveis, após uma sequência de dias marcados por alta umidade, que dominou a última semana.

Segundo as últimas atualizações dos simuladores meteorológicos, o sol começará a reaparecer ao longo do dia, ainda com a presença de algumas nuvens, mas com aberturas mais prolongadas.

O risco de chuva permanece, porém limitado aos extremos do dia, ou seja, nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde, em direção à noite.

De forma geral, a maior parte do período tende a ser favorável às práticas externas.

Em relação às temperaturas, um discreto aquecimento é aguardado, com os termômetros superando a marca dos 25°C a 27°C, se distanciando do padrão ameno dos últimos dias.

Início da semana em Brusque

Avançando um pouco mais nas projeções, chegamos na segunda e terça-feira, dias que então prometem manter a condição de tempo seco em Brusque e região.

As temperaturas diurnas continuam a indicar aquecimento, com picos variando entre 26°C e 27°C, não descartando a possibilidade de atingir os 30°C em algumas cidades.

Monitoramento

Essas informações são baseadas nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, mas vale ressaltar que a previsão pode sofrer alterações à medida que novos dados forem incorporados.

Seguiremos monitorando a evolução do tempo e atualizando a qualquer mudança significativa.

*Com informações: Climaterra

Região de Brusque na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, destacamos agora as informações sobre o monitoramento das condições climáticas então observadas na região brusquense durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também destaca os volumes de chuva registrados no período entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

