Jovem morre no hospital após acidente de motocicleta no Norte catarinense

Um jovem, de 22 anos, morreu no hospital após um acidente entre a motocicleta que ele conduzia e um carro em São Francisco do Sul. Ele foi identificado como André Amaral Medeiros Filho. O acidente aconteceu na noite deste domingo, 12, porém a morte foi confirmada nesta segunda-feira, 13.

Segundo os Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul, a ocorrência foi registrada por volta das 21h15, na SC-415, na região da Reta. A dinâmica do acidente não foi informada.

André apresentava politraumatismo com múltiplas lesões no braço direito e na perna direita. Ele foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora Da Graça instável e com alteração nos sinais vitais. Apesar dos esforços, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Quem era a vítima?

André era estudante do Instituto Federal Catarinense (IFC). Ele fazia o curso superior em Tecnologia em Logística do campus de São Francisco do Sul.

O velório dele acontece nesta segunda-feira e iniciou às 11h, na capela da Mão Amiga, rua Padre Antônio Nóbrega, 115, Centro, São Francisco do Sul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IFC São Francisco do Sul (@ifc.oficial.sfs)

