Jovem salta de carro em movimento para fugir de tentativa de estupro em Camboriú

Uma jovem de 20 anos saltou de um carro em movimento para fugir de uma tentativa de estupro em Camboriú na noite da segunda-feira, 24. O caso aconteceu por volta das 22h.

Segundo a vítima, ela solicitou uma viagem de aplicativo até o Centro de Camboriú. O motorista era um homem de aproximadamente 30 anos que chegaria em um C3.

Durante a viagem, ele desviou o trajeto indo ao interior do município. Ele alegou que foi por causa de um erro no GPS.

Ao chegar no final da rua Amaro Pereira Rocha, no bairro Rio do Meio, ele mostrou um objeto semelhante a uma arma de fogo e falou para a mulher tirar a blusa. Nesse momento, ele começou a passar as mãos no corpo dela.

Quando ele mandou que ela fosse para o banco da frente, a mulher conseguiu abrir a porta e pular do carro em movimento. O homem fugiu do local.

Ele sofreu lesões e foi até uma casa pedir ajuda. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência.

