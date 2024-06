Animais resgatados de maus-tratos são cadastrados em portal da Polícia Civil para facilitar adoção

Um portal para estimular a adoção de animais resgatados de situações de maus-tratos foi lançado em Santa Catarina. Trata-se de uma iniciativa da Delegacia de Proteção a Animais Domésticos da Grande Florianópolis. O portal está disponível na área SOS-Pets, no site da Polícia Civil.

Ao acessar o espaço, é possível clicar na aba “Pets aguardando adoção”. São divulgadas fotos de animais disponíveis para adoção e o histórico de maus-tratos que sofreu.

“Com o apoio da gerência de tecnologia da Polícia Civil de Santa Catarina, foi possível ampliar o sistema SOS-Pets, visando conscientizar a população sobre a importância da adoção animal”, disse a delegada Mardjoli Valcareggi, titular da delegacia de proteção a animais, em entrevista a site institucional.

Passo a passo para adoção

No SOS-Pets, consta ainda a data de cadastro do animal, raça, tamanho, pelagem, gênero, temperamento e outras descrições. Quem desejar adotar pode entrar em contato com a delegacia de proteção a animais pelo WhatsApp (48) 98844-1396.

Segundo a Polícia Civil, o atendimento à pessoa interessada na adoção ocorre por um policial, que encaminhará o contato à entidade ou pessoa responsável pelo animal. Assim, ela viabilizará os trâmites para a adoção.

Atualmente, os animais são cadastrados pela Polícia Civil sempre nos casos em que a delegacia especializada atua. No entanto, ainda conforme a polícia, o objetivo futuro é que as pessoas que realizaram resgates possam cadastrar animais.

