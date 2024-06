Saiba em quais bairros a Secretaria de Obras irá realizar serviços nesta terça-feira em Brusque

As equipes de trabalho da Secretaria de Obras e Serviços estão espalhadas por diversos bairros da cidade nesta terça-feira, 25, para conserto, reparo, construção, manutenção e demais demandas.

Confira as ações que estão no cronograma do dia:

LIMPEZA DE VALA

Rodovia Antônio Heil – Limoeiro

CONCRETO

Pintura Arena Multiuso – Centro II

Confecção de meio-fio da BA 07 – Bateas

Confecção de meio-fio rua Henrique Knihs – Águas Claras

Pintura fachada do conselho tutelar – Centro

LIMPEZA DE BOCA DE LOBO

Ruas do bairro Rio Branco

PONTE DE MADEIRA

Concretagem de encosta da vala rua Primeiro de Maio – Primeiro de Maio

PAVIMENTAÇÃO

Preparação para pavimentação rua Henrique Knihs – Águas Claras

Preparação para pavimentação rua Eberhardt Hort – Dom Joaquim

PAISAGISMO

Limpeza e roçada da Praça Sesquicentenário – Centro

Trabalhos de jardinagem Praça Barão de Schneeburg – Centro

Limpeza canteiros da avenida Cônsul Carlos Renaux – Centro

Limpeza canteiros da rua Conselheiro Rui Barbosa – Centro

Limpeza dos canteiros da rua Arno Carlos Gracher – Centro

Limpeza e roçada Praça José Celso Bonatelli – Jardim Maluche

Limpeza e trabalhos de jardinagem rua Martin Luther – Centro

Limpeza e trabalhos de jardinagem praça do Ribeirão do Meio – Limeira

Limpeza e roçada Praça das Bandeiras – Centro

Trabalhos de jardinagem canteiros da rua Germano Schaefer – Centro

Limpeza e trabalhos de jardinagem Av. das Comunidades – Centro

CONSERTO DE RUAS DE CALÇAMENTO

Jardim Centenário – Águas Claras

Antônio Weber – Santa Rita

Luiz Boni – Ponta Russa

DRENAGEM

Confecção de boca de lobo e ligação de fossa da rua Teresa Peters Schwamberger – Dom Joaquim

Conserto de tubulação rua Adelino da Silva Valle – Santa Rita

Conserto de tubulação rua Arthur Bruns – Limoeiro

Ligação de fossa rua Antônio Erbs – Nova Brasília

Conserto de boca de lobo rua Manoel Leopoldo de Pinho – Cedrinho

Conserto de boca de lobo rua José Germano Zanon – São Pedro

CAPINAÇÃO E LIMPEZA

Avenida Getúlio Vargas – Centro II

José Imhof – São Pedro

ROÇADA

Ruas do bairro Dom Joaquim

Beira Rio – Santa Terezinha

RETIRADA DE ENTULHO COM CAMINHÃO E RETRO

Ruas do bairros Águas Claras

ENROCAMENTO

Avenida Beira Rio (Curva dos Bombeiros) – Centro II

LIMPEZA DE VARREDORES CONSERVEIROS

Centro I e II

Santa Terezinha

Santa Rita

Nova Brasília

São Pedro

Águas Claras

Souza Cruz

Guarani

Poço Fundo

Volta Grande

Limeira Baixa

Limeira Alta

Tomaz Coelho

Steffen

Bateas

Cedro Grande

Cedro Alto

Primeiro de Maio

LIMPEZA DE LIXEIRAS PÚBLICAS E PONTOS DE ÔNIBUS

Recolhimento – Centro I e II

Recolhimento – Santa Terezinha

Recolhimento – Santa Rita

Recolhimento – Limeira

Recolhimento – Limoeiro

Recolhimento – Steffen

Recolhimento – Bateas

Recolhimento – São Luiz

Recolhimento – Primeiro de Maio

CEMITÉRIO

Construção de sepulturas

Limpeza e organização do cemitério

Capinação nos corredores

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Manutenção da iluminação pública em diversas ruas da cidade

