Jovens ficam presos às ferragens após carro bater em poste no Cedro Alto, em Brusque

Duas pessoas ficaram presas às ferragens em um acidente na rua Adolfo Horn, bairro Cedro Alto, em Brusque, na tarde deste sábado, 2. O motorista colidiu o veículo contra um poste. Os dois jovens ocupantes tiveram ferimentos.

Os bombeiros tiveram acesso às vítimas pelas portas do lado do carona. A primeira retirada do carro foi a passageira, de 24 anos. Ela apresentava ferimentos no nariz, queixo, lombar e tinha suspeita de luxação no joelho.

Depois, o motorista, de 20 anos, foi resgatado. Ele estava com ferimentos no cotovelo, lombar e coxa. Após o atendimento no local, ambas as vítimas foram encaminhadas ao hospital.

