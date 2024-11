O primeiro fim de semana de novembro em Brusque e região começou sob a presença de chuva, já marcando o sábado, 2, e prometendo manter um cenário úmido neste domingo, 3, embora com alguns períodos de melhoria previstos.

Diante disso, aqueles que planejam atividades ao ar livre, é aconselhável permanecer vigilante, para assim evitar contratempos.

O meteorologista Piter Scheuer foi consultado pela nossa coluna, no qual prontamente compartilhou um boletim informativo e esclarecedor.

Seu respaldo técnico sobre o assunto pode ser conferido na nota, exposta logo após a foto.

Domingo promete mais chuva

*Boletim: Piter Scheuer >>

Para quem reside em Brusque ou em qualquer outra cidade situada no Vale do Itajaí-Mirim, e planeja atividades ao ar livre neste domingo, é aconselhável acompanhar as informações contidas neste boletim.

A previsão do tempo para a região indica a manutenção de um padrão climático com chuva, podendo ocorrer a qualquer momento, sem horários definidos.

De maneira geral, não são esperados volumes pluviométricos significativos.

Contudo, isso não significa que as precipitações sejam constantes; os modelos meteorológicos sinalizam momentos de melhoria ao longo do dia.

Caso o sol apareça, será por períodos curtos, pois a predominância será de nuvens.

Temperaturas

Em relação às temperaturas, os termômetros não devem registrar um aquecimento expressivo nos picos da tarde.

As oscilações então previstas sinalizam uma faixa entre 23 e 26°C, dependendo da quantidade de nuvens que permitirá a ação solar.

Portanto, para aqueles que planejam atividades externas, é importante estar atento a essas condições, a fim de evitar contratempos.

Além disso, as previsões indicam que essa situação de chuva ocasional deve se prolongar em Brusque e região também para a segunda-feira, de acordo com as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

Vale ressaltar que as simulações climáticas estão sempre sujeitas a mudanças, à medida que novas informações são incorporadas.

Continuaremos monitorando a situação para oferecer as informações mais atualizadas.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

A chuva da madrugada

Seguindo com a edição deste domingo, o Blog do Ciro Groh então destaca agora as informações do monitoramento climático na região de Brusque ao longo da madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje para cada local indicado em vermelho.

Além disso, a apuração destaca os volumes de chuva registrados entre meia-noite e primeiras horas do dia, conforme ilustrado em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, convidamos você a mergulhar nas imagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

Cada foto é um retrato fiel da beleza e serenidade com que este domingo amanheceu em cada lugar mencionado nas legendas.

Deixe-se tocar pela pureza desses momentos, capturados com tanta sensibilidade, e sinta a alma de cada cenário. Aproveite e emocione-se com essa jornada visual única.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

