Julho/2017 que se encerra hoje está entrando para a lista dos meses mais secos dos últimos anos em Brusque. Uma das consequências disso pode ser observado no Rio Itajaí Mirim, com seu nível bem abaixo do normal.

Monitoro as condições do tempo em nossa região há mais de 30 anos e seguramente este foi um dos períodos menos chuvosos dentre estas 3 décadas por mim observadas, porém, somente a partir do ano de 2012 é que pude passar a registrar com mais precisão, os números diários de cada evento climático, com a aquisição de sensores mais confiáveis, através de estações meteorológicas fixadas em diferentes locais de nossa região. Com base nos dados extraídos dos meus três locais de aferições, temos os seguintes acumulados de chuva em Julho nos últimos 5 anos em nosso município. Podemos constatar o déficit de precipitação neste 2017:

Julho/2013: Média Município….176,0mm

Julho/2014: Média Município….63,5mm

Julho/2015: Média Município….163,8mm

Julho/2016: Média Município….80,7mm

Julho/2017: Média Município….17,9mm

Quanto as temperaturas, Brusque teve valores que ficaram dentro da média histórica na nossa cidade, com 17,9ºC/média mês.. Abaixo temos os seguintes números:

Julho/2013: Média do mês……. 16,3ºC

Julho/2014: Média do mês……. 18,0ºC

Julho/2015: Média do mês……. 18,7ºC

Julho/2016: Média do mês……. 16,8ºC

Julho/2017: Média do mês……. 17,9ºC

A seguir estão as tabelas contendo de forma detalhada, os números diários dos valores de temperaturas extremas bem como os dias em que tivemos chuva, com seus respectivos acumulados. Vale destacar que são informações das minhas 5 estações, fixadas em Brusque e Guabiruba, nos seus respectivos bairros:

Agosto segue com pouca chuva

Segundo dados extraídos junto a Bianca Souza, técnica em meteorologia, a previsão para o mês de agosto é que devemos ter chuva abaixo do normal, podendo seguir com esta situação de estiagem. Em Setembro e Outubro, a previsão é de precipitações mais freqüentes com o aumento do volume de chuva pelo nosso estado finaliza Bianca.