Neste sábado, 6, aconteceu o primeiro Encontro 4×4, realizado pelo Jeep Clube Botuverá. Foram mais de 70 veículos de passeio, jeeps e pick ups que se encontraram no Salão São Paulo Apóstolo, no bairro Lageado, em Botuverá.

Haviam participantes de várias cidades da região, dentre as quais, Brusque, Guabiruba, Gaspar, Blumenau, entre outras. O trajeto contou com paisagens exuberantes, trilhas em meio à natureza, pedreira de mineração e estradas que ligavam a diversos bairros e pontos turísticos do município.

Confira o vídeo:

Inclusive o comboio fez um breve tour, para apresentar a todos, o Parque Municipal das Grutas de Botuverá. Nem mesmo a chuva estragou a brincadeira dessa turma!

Passando pelos bairros de Lageado, Lageado Alto, Ribeirão do Ouro, Ourinhos, Areia Baixa e Areia Alta. O percurso contou com aproximadamente mais de 70 km, e chegou ao fim, na localidade do lajeado baixo, especificamente no Restaurante e Pousada Tomio, com um delicioso almoço para toda a família.

Confira o vídeo:

Jeep Clube Botuverá

O clube foi fundado a pouco mais de 1 ano e conta com aproximadamente 30 sócios, amantes do mundo off-road e overlander. Segundo o Presidente, Marcio Venzon, esse é o primeiro de muitos eventos. “Devemos agradecer os sócios, patrocinadores, proprietários dos imóveis nos quais o trajeto passou. E principalmente as mais de 70 famílias que nos prestigiaram. É motivo de orgulho para nós, foi um marco histórico, esse foi o 1º evento dessa natureza em nossa cidade”, relata.

Confira fotos:

