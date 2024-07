Este primeiro fim de semana de julho marcou a volta as chuvas para as cidades situadas no Vale do Itajaí, após dez dias consecutivos de tempo seco.

A umidade, que trouxe os primeiros pingos de precipitação ainda no sábado, 6, chega a este domingo, 7, acumulando volumes expressivos em alguns pontos monitorados.

Chuvas em Vidal Ramos

O destaque recai sobre Vidal Ramos, onde, na comunidade de Fazenda Rio Bonito, o somatório de 24 horas já excede a marca de 140 mm.

Importante registrar que este entorno então abriga as principais nascentes do rio Itajaí-Mirim, e por conta de toda essa acumulação pluviométrica, teve seu nível elevado.

A última aferição feita às 13h deste domingo, pela Agência Nacional de Águas (ANA), revela que sua cota já ultrapassou a marca de 3 metros, utilizando réguas fixadas no bairro vidalense do Salseiro.

Apesar do nível alterado, Vidal Ramos não está enfrentando problemas em virtude desta situação, pois o rio se apresenta ainda com suas águas dentro da calha, não extravasando e portanto, sem causar problemas.

Evolução do nível

Abaixo, apresentamos a evolução de nível do rio Itajaí-Mirim, conforme medições feitas em Vidal Ramos, pela ANA.

A apuração evidencia que as marcas se mantiveram acima dos 3 metros ao longo da manhã, até o início da tarde deste domingo. Essas aferições revelam a condição atual, ainda de normalidade naquele município.

Chuvas sob vigilância

No entanto, é bom que se diga que as chuvas continuam a alcançar todos os municípios no Vale do Itajaí e devem seguir, segundo a previsão de Ronaldo Coutinho, da Climaterra, ao longo deste domingo. Portanto, a situação é de vigilância.

Números das chuvas

Confira a seguir os números das chuvas assinaladas por todo o Vale do Itajaí-Mirim. Como já mencionado anteriormente, o destaque vai para Vidal Ramos, com volumes excedendo 140 mm.

Em Brusque, o montante pluviométrico deste período é menos expressivo, oscilando entre 29 a 51 mm até o início da tarde.

Chuvas em fotos após anúncios

Galeria de fotos

Vamos encerrar esta pauta apresentando uma galeria de imagens que ilustra de forma objetiva, toda a narrativa acima.

As imagens então destacam a situação em Vidal Ramos e Brusque. Acompanhem a galeria a seguir.

Em Vidal Ramos/Fotos: João e Bel Finck >>

*Em Brusque/Fotos: Ciro Groh >>

