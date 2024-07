Bombeiros encontram corpo de mulher boiando em rio, em Blumenau

Os bombeiros localizaram o corpo de uma mulher boiando no rio Itajaí-Açu, em Blumenau, na tarde deste domingo, 7.



Os bombeiros foram acionados por volta de 13h30, com a informação de que o corpo tinha sido avistado nas proximidades do castelinho da Havan, que fica na rua XV de Novembro, no Centro de Blumenau.

Quando chegaram ao local, os bombeiros iniciaram a operação de busca com uma moto aquática. O corpo foi localizado nas proximidades do edifício Catarinense e, posteriormente, conduzido até as margens da área de desembarque do Clube Náutico.

A vítima não portava documentos de identificação. O corpo ficou sob responsabilidade da Polícia Científica para as devidas providências. De acordo com os bombeiros, por enquanto, não é possível apontar em quais circunstâncias a morte ocorreu.

