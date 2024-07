Apostadora de Brusque vence o prêmio principal da Trimania Vale, de R$ 183 mil

Uma apostadora de Brusque venceu sozinha o principal prêmio do concurso da Trimania Vale sorteado neste domingo, 7. Maria de Lourdes Piva Freitas, que fez a aposta na banca Ivonete, no Primeiro de Maio, levou um Nivus Comfortline + R$ 60 mil, totalizando R$ 183 mil em premiação.

Uma outra aposta de Brusque, feita por Yago Queiroz do Santos, do São Pedro, foi premiada no primeiro sorteio, levando para casa R$ 12 mil.

Outros dois apostadores de Brusque e um de Guabiruba foram premiados no giro da sorte e levaram R$ 1 mil cada. O resultado completo e todos os nomes dos vencedores estão disponíveis no site da Trimania.

Leia também os destaques da semana:

1. Após proibição, torneio de canto de pássaros pode retornar em Brusque; entenda

2. Zen SA, de Brusque, anuncia novo CEO; saiba quem é

3. WhatsApp deixará de funcionar em 15 modelos de celular; saiba quais

4. Luciano Hang e Havan se manifestam após TJ-SC decidir afastar indenização que a Folha de S.Paulo pagaria aos dois

5. Governo divulga lista de marcas de café impróprias para consumo

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: